Мэрия Краснодара подала иски на 11 перевозчиков об аннулировании свидетельств Фото: krd.ru

Мэрия Краснодара обратилась в суд для аннулирования свидетельств городских перевозчиков. Всего поданы иски на 11 транспортных компаний, сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Администрация Краснодара обращается в суд с заявлением о прекращении действия свидетельств на пассажирские перевозки по регулярным маршрутам при неоднократном в течение одного года привлечении перевозчиков к административной ответственности по ч. 4 или ч. 5 статьи 11.33 КоАП РФ, - сообщили в администрации краевого центра.

Перевозчиков ранее привлекали к ответственности за нарушения в работе. Так, многие характеристики по документам маршрута не учитывались. Информация поступила в муниципалитет от Ространснадзора.

- Выпуск на линию автобусов, не соответствующих характеристикам, указанным в карте маршрута, особенно остро пассажиры ощущают в летнее время. Например, когда вместо транспорта с кондиционерами по маршруту курсируют старые модели без него, - отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.