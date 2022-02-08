14 КТ-центров дополнительно открыли на Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

14 центров для проведения компьютерной томографии дополнительно открыли на Кубани. Теперь в крае работают 24 пункта диагностики для пациентов с признаками COVID-19, сообщает пресс-служба администрации региона.

Дополнительные центры начали работу в городских поликлиниках №1 и №2 Сочи, Апшеронской, Абинской, Белореченской, Брюховецкой, Выселковской, Кущевской, Отрадненской, Павловской, Курганинской, Мостовской ЦРБ, а также в городских больницах Армавира и Геленджика.

В КТ-центры проводят обследования КТ, ЭКГ, УЗИ, приемы терапевта. Кроме того, здесь можно сдать тест на COVID-19. Принимают граждан круглосуточно и без выходных.

Для диагностики пациентов направляет поликлиника либо доставляет скорая медпомощь.