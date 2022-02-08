Светофор планируют включить 11 февраля Фото: krd.ru

Светофор временно отключили по улице Индустриальной в Краснодаре. Регулировщик не работает с 11:00 8 февраля. Включить оборудование планируют к 16:00 11 февраля, сообщают в мэрии краевой столицы.

Отключение связано с работами на участке около ТРК «СИТИ ЦЕНТР» по улице Индустриальной, 2. Здесь проведут замену оборудования.

- Для обеспечения безопасности при необходимости на участке регулировать дорожное движение будут сотрудники ДПС ГИБДД, - уточнили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства города.