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Общество8 февраля 2022 9:47

21 тысячу кубометров воды откачали после таяния снега и дождей в Краснодаре

Жители подали 103 заявки на устранение последствий
Светлана ОВДЕЙ
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В городе задействованы шесть единиц техники по нескольким адресам Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В городе задействованы шесть единиц техники по нескольким адресам Фото: пресс-служба администрации Краснодара

21 тысячу кубометров воды откачали после таяния снега и дождей в Краснодаре. Жители подали 103 заявки на устранение последствий, на 83 территориях работы уже выполнили, сообщают в администрации города.

Такое количество воды откачали с 28 января по 8 февраля. Службы работали в Прикубанском и Карасунском округах. В настоящее время воду продолжают откачивать шесть единиц техники по улицам 9-й Тихой, им. Шаляпина, им. Королева, Возрождение, переулку Алуштинскому и в хуторе Ленина.

Уточняется, что большинство подтоплений образовались в зонах, где отсутствуют ливневки.