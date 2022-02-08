В городе задействованы шесть единиц техники по нескольким адресам Фото: пресс-служба администрации Краснодара

21 тысячу кубометров воды откачали после таяния снега и дождей в Краснодаре. Жители подали 103 заявки на устранение последствий, на 83 территориях работы уже выполнили, сообщают в администрации города.

Такое количество воды откачали с 28 января по 8 февраля. Службы работали в Прикубанском и Карасунском округах. В настоящее время воду продолжают откачивать шесть единиц техники по улицам 9-й Тихой, им. Шаляпина, им. Королева, Возрождение, переулку Алуштинскому и в хуторе Ленина.

Уточняется, что большинство подтоплений образовались в зонах, где отсутствуют ливневки.