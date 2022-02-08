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Общество8 февраля 2022 10:39

Ухудшение погоды в ближайшие сутки прогнозируют в Сочи

В горной зоне ожидаются дождь, снег и усиление ветра
Светлана ОВДЕЙ
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Дождь и снегопад прогнозируют в горной зоне Фото: sochi.ru

Дождь и снегопад прогнозируют в горной зоне Фото: sochi.ru

Ухудшение погоды в ближайшие сутки прогнозируют в Сочи. На курорте ожидаются обильные осадки, сообщают в пресс-службе администрации города.

Так, с вечера 8 февраля до утра 9 февраля порывы ветра местами будут достигать 15-20 метров в секунду. А 9 февраля в горной зоне прогнозируют дожди, снегопад и туман – видимость составит в пределах 500-1000 метров.

- В связи с таянием снега в горах и с сильными осадками в Сочи в течение 9 февраля синоптики предупреждают, что ожидаются подъемы уровня воды. В отдельных реках возможно достижение неблагоприятных отметок, - отметили в пресс-службе мэрии курорта.

Городские оперативные службы продолжают работу в усиленном режиме.