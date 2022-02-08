Берег реки Адагум после размытия укрепляют в Крымске

Берег реки Адагум укрепляют в Крымске. Ранее вода размыла несколько метров укрепления и вплотную подошла к двухэтажному дому, что создало угрозу подтопления. О проводимых работах сообщил глава муниципалитета Сергей Лесь в соцсетях.

- Проводятся работы по укреплению береговой линии реки Адагум вдоль земельного участка по улице Адагумской в Крымске. Расчистили спуск к реке. Готовится подъезд для техники, - подчеркнул глава района.

Уточняется, что маломобильных жителей дома волонтеры помогли транспортировать в машину скорой помощи. Их направили в паллиативное отделение Варениковской больницы Крымской ЦРБ.