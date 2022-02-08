Медали межрегионального чемпионата завоевали батутисты Кубани Фото: пресс-служба администрации региона

Медали межрегионального чемпионата завоевали батутисты Кубани. Соревнования Южного и Северо-Кавказского федерального округов прошли в Таганроге, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Участниками турнира стали более 70 спортсменов, в том числе представители Краснодарского края. По итогам соревнований мужская кубанская сборная заняла первое место в общекомандном зачете, женская поднялась на вторую ступень пьедестала. В двойном минитрампе мужская команда выиграла серебро. В индивидуальных выступлениях спортсмены Виолетта Карпова и Денис Смирнов завоевали бронзу.

– Поздравляю наших спортсменов с победой! Батутисты Краснодарского края регулярно выступают на соревнованиях всероссийского и международного уровней, показывают высокие и стабильные результаты. За последние несколько лет они завоевали свыше 300 медалей, - поздравил спортсменов с результатами вице-губернатор края Александр Власов.

Замглавы региона отметил, что в 15 районах Кубани прыжками на батуте занимаются почти три тысячи человек. В 2022 году стартует строительство двух комплексов для занятий батутным спортом в Краснодаре, завершается проектирование спортобъекта в Новороссийске.