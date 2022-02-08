Суд оставил прежним приговор мужчине, сбившему двоих полицейских в Краснодаре

Ранее мужчину приговорили к 5 годам лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд оставил без изменений приговор мужчине, сбившему двоих полицейских в Краснодаре. Виновного ранее приговорили в 5 годам лишения свободы. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

В марте 2021 года на территории речного порта «Краснодар» полицейские пытались остановить водителя авто HAVAL F7, жителя Кисловодска. Мужчина был причастен к обороту наркотиков. Однако на указание остановиться водитель протаранил служебную машину и уехал.

Авто беглеца обнаружили на перекрестке улиц Ставропольской и Таманской. На указание выйти из машины обвиненный сдал назад, сбив одного из сотрудников, затем вперед, наехав на второго и протащив его 10 метров на капоте. Позже он скрылся.

В суде обвиняемый вину признал и извинился перед пострадавшими. Мужчину приговорили к 5 годам лишения свободы.

- Суд апелляционной инстанции не нашел оснований для смягчения приговора, он оставлен без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.