Билайн в Краснодарском крае инвестировал в сеть более 2 млрд рублей

За 2021 год билайн построил новые базовые станции и модернизировал оборудование более чем на 1000 объектах связи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За 2021 год Билайн построил новые базовые станции и модернизировал оборудование более чем на 1000 объектах связи. Также на территории края проведен рефарминг сети 4G. В результате сеть LTE, обеспечивающая скоростной мобильный интернет, выросла на 36%, а скорость мобильного интернета увеличилась на 35%*.

- В 2021 году в регионах юга России мы построили рекордное количество базовых станций, в том числе на Кубани. В Краснодарском крае Билайн инвестировал в развитие инфраструктуры более 2 млрд рублей. За год мы увеличили сеть в 40 населенных пунктах края, в семи из них на территории Крымского, Майкопского и Ейского районов мобильный интернет 4G Билайн появился впервые. В 2022 году запланированы инвестиции, превышающие показатели этого года. В наших планах - дальнейшее расширение покрытия сети и увеличение скорости мобильного интернета. Особенность Кубани – большой поток туристов, и мы готовы обеспечить качественной связью абонентов даже в период пиковых нагрузок, - прокомментировал Бислан Магомадов, региональный директор Южного региона Билайн.

*по данным внутренней аналитики ПАО «ВымпелКом»