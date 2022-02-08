TED и «Что? Где? Когда?»: в «Орленке» отмечают День российской науки

Орлята соревнуются в интеллектуальных битвах, проходят квесты и обсуждают актуальные вопросы современной научной повестки.

Участниками Дня российской науки в «Орленке» стали более 500 ребят из разных регионов. Между детскими лагерями Центра развернулось большое интеллектуальное соревнование, которое проходит в формате онлайн (пересечение детей из разных лагерей исключено в связи с эпидемиологической обстановкой). Кроме того, ребят ждут тематические викторины и квесты, а также паблик-токи на научные темы.

- Наука всегда смотрит вперед: приоткрывает окно в грядущее, предугадывает, куда движется наш мир, – и поэтому прочно ассоциируется с будущим. А будущее – за нашими смелыми, прогрессивными, талантливыми детьми. «Орленок» активно поддерживает ребят, которые с юных лет почувствовали в себе исследовательский потенциал. В Центре проходит множество тематических смен, связанных с различными областями науки: математикой, географией, биологией, медициной, IT. В ходе профильных программ орлята совершают первые маленькие, но самые настоящие открытия, а в дальнейшем многие из них, несомненно, внесут весомый вклад в большое научное знание. Ведь этот здоровый азарт, который переполняет ребят, познающих мир во всем его многообразии, определенно является двигателем к новым научным горизонтам, – прокомментировал директор Всероссийского детского центра Александр Джеус.

Ключевым событием дня в «Орленке» стала интеллектуальная битва между детскими лагерями: ребята прошли индивидуальный отборочный этап с помощью мобильной онлайн-викторины, а затем собрались в команды, которые подготовили друг для друга вопросы о личностях, открытиях и событиях российской науки, чтобы сразиться на платформе Zoom. Итоги игры будут подведены завтра. Лагерь-победитель получит переходящий кубок, а самые активные участники соревнования – грамоты и дипломы.

Также в День российской науки орлята проходят квест «Звездный маршрут» в Детском инновационном центре авиации и космонавтики и проверяют свои знания в онлайн-квизе от обладателя двух хрустальных сов и звания лучшего капитана «Что? Где? Когда?» Алексея Блинова. Впереди мальчишек и девчонок ждет и TED-вечер: ребята станут участниками публичных выступлений и обсуждений на научные темы.

- Из российских ученых меня вдохновляет Ломоносов, он сделал множество вещей: придумал учение о трех штилях, открыл Московский университет. Я хотел связать свою жизнь с наукой и стать химиком, но потом понял, что мне больше нравится программирование. Сегодняшний квест был очень познавательным! Мы разгадывали шифры, искали самолеты, расставляли события на ленте времени. Больше всего мне понравилась станция с космическим кроссвордом. Интересные вопросы, над которыми мы работали в команде. Я запомнил вопрос про первую женщину в космосе: долго пытался вспомнить и по двум буквам догадался, что это Терешкова! — рассказал участник 2 смены Андрей Япринцев из Владимирской области.