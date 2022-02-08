Мальчика госпитализировали с травмами Фото: Алексей БУЛАТОВ

7-летний мальчик попал под колеса легковушки в Сириусе. Обстоятельства случившегося выясняет полиция, сообщили в пресс-службе ОМВД России по федеральной территории.

Предварительно, накануне вечером 34-летний водитель ВАЗ 210742 на улице Стартовой сбил ребенка. Мальчик в момент ДТП выбежал из припаркованной машины на дорогу.

Пострадавшего ребенка с травмами доставили в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по федеральной территории «Сириус».