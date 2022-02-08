Аэропорт Краснодара начал авиасообщение с Абу-Даби Фото: instagram.com/krr.aero/

Аэропорт Краснодара начал авиасообщение с Абу-Даби. Первый рейс уже приземлился накануне в краевой столице, сообщает пресс-служба воздушной гавани города.

Рейс из Абу-Даби авиакомпании Wizz Air Abu Dhabi самолетом Airbus A321 neo сел в аэропорту Краснодара в 23:35. C экипажем и пассажирами прибыли представители перевозчика.

- Делегации обсудили открытие рейса, перспективы дальнейшего сотрудничества, обменялись памятными сувенирами. Рейс Wizz Air Abu Dhabi продолжил положительную динамику восстановления международного авиасообщения и открытия новых рейсов из Краснодара, начатую ещё весной прошлого года, - рассказали в пресс-службе аэропорта Краснодара.

В 00:20 самолет со 146 пассажирами отправился в Абу-Даби - каждому из них вручили сувенир от аэропорта и авиакомпании.

В пресс-службе аэропорта кубанской столицы напомнили о требованиях для въезда граждан РФ в ОАЭ. Обязательное условие - наличие сертификата о вакцинации и ПЦР-теста, сделанного за 48 часов до въезда в Абу-Даби.