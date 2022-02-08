Жителя Усть-Лабинска обвиняют в убийстве знакомого

Мужчина судом заключен под стражу Фото из архива КП

В Усть-Лабинске возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя. Мужчина обвиняется в убийстве знакомого, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Трагедия произошла в конце января. Мужчины выпивали в частном доме у знакомой по улице Колхозной Усть-Лабинска. Во время посиделок между ними возник конфликт. Тогда 37-летний схватил нож и ударил им 61-летнего собеседника в шею. После этого он покинул место ссоры, оставив в доме документы и деньги.

Хозяйка вызвала полицию и скорую помощь. Врачи констатировали смерть мужчины.

- В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.