Сбор крови для детей с онкологическими заболеваниями 14 февраля пройдет в Краснодаре

Условие участия - возраст от 18 лет и вес не менее 50 кг Фото: minzdravkk.ru

Сбор крови для детей с онкологическими заболеваниями пройдет в Краснодаре. Акция состоится 14 февраля, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Стать участником сможет любой желающий, обязательное условие – возраст от 18 лет и вес не менее 50 килограммов. Акцию проведут на Станции переливания крови по улице Димитрова, 166. Начало сдачи – 8:00.

Запись на сдачу крови проводится на странице Единого координационного центра взаимопомощи по Краснодару в Instagram. Так, волонтеры смогут подсчитать число участников и вручить булочку и сок после процедуры.