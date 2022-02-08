Участковую больницу открыли после ремонта в Отрадненском районе Кубани

Ремонт в медучреждении провели впервые Фото: пресс-служба краевой администрации

Участковую больницу отремонтировали в Отрадненском районе Кубани. Медучреждение находится в станице Спокойной. Об открытии сообщили в пресс-службе краевой администрации.

В здании обновили систему отопления, отделку первого и второго этажей, уложили фасадную плитку. Территорию вблизи учреждения благоустроили.

Больница обслуживает около 5,5 тысячи человек, из них 1137 – дети. Здание не ремонтировали с момента строительства в 1962 году.