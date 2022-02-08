Мэр Сочи Алексей Копайгородский лично поздравил ученых с Днем российской науки.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский лично поздравил ученых с Днем российской науки. Церемония награждения прошла в Сочинском национальном парке Дендрарий. При парке в 1920 году был создан отдел, занимающийся изучением и аклиматизацией экзотических растений. Научный отдел парка продолжает работу и в настоящее время. В этом году парку исполняется 130 лет.

Экология в Сочи - это один из главных факторов для приезда туристов. Только в этой части нашей страны можно увидеть столько разновидностей флоры и фауны. Над этим ежедневно трудятся научно-исследовательские организации.

– Девять научных коллективов численностью более 1000 человек сегодня трудятся на благо нашего города и всей России, – подчеркнул глава Сочи Алексей Копайгородский. - Каждое из этих учреждений – ценнейший ресурс для развития курорта, сохранения его природной уникальности, новых медицинских разработок в области бальнеологии и реабилитации, решения экологических задач.

В Сочи работают более 350 научных сотрудников высшего профессионального образования. Многие из них работают уже десятилетиями и добиваются высочайших результатов. Из них сегодня были награждены 39 жителей Сочи.

– Для высшей школы это значительная дата. Российская наука и российское образование неразрывно связаны между собой, – рассказала Виктория Ердакова, проректор по учебной работе и качеству образовательной деятельности Сочинского государственного института. - В университете работают свыше двухсот преподавателей, большая часть из них имеют научную степень в разных сферах. Это технические, педагогические, экономические науки. В Сочинском госуниверситете ведутся научные разработки в области берегозащиты и берегоукрепления, устойчивого развития туристских территорий, большой цикл научных направлений в педагогике.

Сегодня 298-я годовщина дня науки. Учреждена Российской академией наук в 8 февраля 1724 года.