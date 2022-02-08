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Происшествия8 февраля 2022 13:53

Прокуратура поручила откачать воду у домов в Темрюке, где жители написали SOS на заборе

В ведомстве отреагировали на призыв о помощи
Евгения ОСТРАЯ
Евгения ОСТРАЯ
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Жители написали сигнал тревоги на заборе

Жители написали сигнал тревоги на заборе

Прокуратура поручила откачать воду у домов в Темрюке, где жители написали SOS на заборе. Об этом сообщили в пресс-службе краевого ведомства.

- В ходе осмотра прилегающей территории, совместно с хозяином и лицами, проживающими по соседству, прокуратурой района администрации Темрюкского городского поселения дано указание на проведение работ по откачке скопившейся воды с территории, расположенной вблизи участка, с целью возможного отвода грунтовых вод, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Напомним, после ответа в мэрии Темрюка на обращение более 30 жителей домов по улицам К.Маркса, Коллонтай, Тополинной, Полетаева о подтоплении домов, они написали сигнал тревоги на заборе.