Мину времен войны уничтожили взрывотехники в Крымском районе Кубани

Снаряд уничтожили Фото: Росгвардия Краснодарского края
Мину времен Великой Отечественной войны уничтожили взрывотехники в Крымском районе Кубани. Снаряд обнаружил местный житель, сообщили в пресс-службе Росгвардии Краснодарского края.
Предмет, похожий на снаряд, нашел местный житель около дороги в Молдаванском сельском поселении. Прибывшие взрывотехники Росгвардии определили 50-мм минометную мину со следами коррозии.
Позже сотрудники уничтожили снаряд.
Ранее «Комсомольская правда»-Кубань» сообщала о том, что 115 снарядов времен войны обнаружили в Крымском районе Кубани. Боеприпасы уничтожат.