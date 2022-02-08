Мину времен войны уничтожили взрывотехники в Крымском районе Кубани

Снаряд уничтожили Фото: Росгвардия Краснодарского края

Мину времен Великой Отечественной войны уничтожили взрывотехники в Крымском районе Кубани. Снаряд обнаружил местный житель, сообщили в пресс-службе Росгвардии Краснодарского края.

Предмет, похожий на снаряд, нашел местный житель около дороги в Молдаванском сельском поселении. Прибывшие взрывотехники Росгвардии определили 50-мм минометную мину со следами коррозии.

Позже сотрудники уничтожили снаряд.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань» сообщала о том, что 115 снарядов времен войны обнаружили в Крымском районе Кубани. Боеприпасы уничтожат.