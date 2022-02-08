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Общество8 февраля 2022 14:25

Первую мимозу начали ввозить в Россию из Абхазии

В прошлом году из республики доставили порядка 150 тонн цветов
Светлана ОВДЕЙ
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Первые 200 кг цветов уже перевезли через границу Фото: пресс-служба Краснодарской таможни по г. Сочи

Первые 200 кг цветов уже перевезли через границу Фото: пресс-служба Краснодарской таможни по г. Сочи

Первую в этом году мимозу начали ввозить в Россию из Абхазии. Первую партию из 200 килограммов цветов уже приняли на таможенном посту МАПП Адлер, сообщили в пресс-службе Краснодарской таможни по городу Сочи.

Основные партии прибудут в конце февраля – начале марта, к предстоящему Международному женскому дню.

- Цветы транспортируют герметично упакованными в условиях определенного температурного режима во избежание пересыхания и порчи. Цветочный груз проходит все необходимые таможенные операции максимально быстро, в приоритетном порядке, - рассказали в пресс-службе Краснодарской таможни по городу Сочи.

Уточняется, что в прошлом году в Россию доставили порядка 150 тонн мимозы. В этом году прогнозируют поставки на уровне 2021-го.