1 млн рублей штрафа назначили мужчине за попытку дать взятку чиновнику на Кубани

Суд назначил 1 млн рублей штрафа Фото из архива КП

Штраф в размере 1 миллиона рублей назначили мужчине за попытку дать взятку чиновнику на Кубани. Сотрудник госучреждения обратился с заявлением к правоохранителям, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Установлено, что мужчина в сентябре 2021 года предложил должностному лицу, руководителю госучреждения, не привлекать к ответственности за неисполнение служебных обязанностей при контроле участкового лесничества в Кавказском районе и дать возможность убрать незаконно засеянные с/х культуры. За это он предложил 1 миллион рублей.

Руководитель обратился в региональное следственное управление СК РФ с заявлением о предложенной взятке. Попытку обвиненного пресекли сотрудники УФСБ России по краю.

- Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 1 миллиона рублей с конфискацией предмета взятки в виде денежных средств в пользу государства, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.