Почти 55 тысяч семей Краснодарского края стали новоселами благодаря льготной ипотеке

Более 55 тысяч семей Кубани улучшили свои жилищные условия благодаря льготной ипотеке. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае в 2021 году было выдано более 55 тысяч жилищных кредитов по программам «льготная ипотека» и «семейная ипотека». Как доложили спикеры онлайн-конференции «Развитие жилищного строительства в Южном федеральном округе», Кубань – лидер по выдаче ипотечных кредитов.

Руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Юрий Ачкасов рассказал, что рынок ипотечного кредитования округе показал рост на 10%.

Возможно, что в 2022 году Краснодарский край будет присоединен к Единой ипотечной программе. Это поможет клиентам банка рассчитывать, как на региональные, так и на федеральные меры поддержки.