Поисковики Кубани передали внучке героя Великой Отечественной войны медаль деда, случайно найденную в старом радиоприемнике

Кубанские поисковики вернули родным участника Великой Отечественной войны медаль «За отвагу». Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Радиолюбитель из Краснодара, разбирая старый радиоприемник, с удивлением нашел в нем медаль «За отвагу». Это высшая советская награда, которую солдат мог получить только за героический и бесстрашный подвиг. Медаль «За отвагу» очень почиталась и ценилась фронтовиками, поэтому краснодарец немедленно передал находку кубанским поисковикам.

С помощью архивных документов удалось установить, что медаль была присуждена Абрамову Филату Дмитриевичу, призванному из Тульской области.

- В результате архивно-поисковой работы поисковикам удалось узнать имя награжденного. Им оказался сапер 93-го инженерно-саперного батальона 15-й инженерно-саперной бригады 9-й гвардейской армии Филат Дмитриевич Абрамов. Ефрейтор был удостоен награды за отличное выполнение боевых заданий командования в период с 16 марта по 15 апреля 1945 года в ходе Венской наступательной операции, - рассказал заместитель командира кубанского поискового отряда «Волчьи ворота» Сергей Попрядухин.

Поисковики смогли найти родственников героя Великой Отечественной войны, которые также проживают на территории Тульской области. Они встретились с внучкой бойца и передали ей награду и копию наградного листа. Как медаль могла попасть в Краснодар, так и осталось загадкой.