Мэрия Краснодара обратилась в суд с требованием аннулировать свидетельства 11 перевозчиков

Администрация Краснодара предъявила иски 11 перевозчикам об аннулировании свидетельств. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Мэрия Краснодара будет в Арбитражном суде отстаивать свое требование лишить 11 городских перевозчиков свидетельств на пассажирские перевозки по маршрутам города. Как пояснили в администрации краевого центра, предприниматели неоднократно нарушали требования Ространснадзора, например, выпускали на линии автобусы, не отвечающие требования безопасности. Также, водители транспорта неоднократно скандалили с пассажирами. Это стало основанием для обращения в суд.

- Эту работу мы проводим совместно с Ространснадзором в интересах жителей краснодара. Выпуск на линию автобусов, не соответствующих характеристикам, указанным в карте маршрута, особенно остро пассажиры ощущают в летние месяцы, когда вместо заявленного транспорта с кондиционерами, по маршруту курсируют старые модели, — рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Исковые заявления к 11 перевозчикам рассмотрят в Арбитражном суде Краснодарского края. Речь идёт о следующих транспортных компаниях:

Предрейсовый контроль технического состояния транспорта, а также проверку документов могут проводить только сотрудники ГАИ и Ространснадзора. Они неоднократно привлекали ловили предпринимателей на нарушениях, однако недостатки так и не были устранены. Точку в споре краснодарской мэрии с перевозчиками должен поставить суд.