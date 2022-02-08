Жители Майкопа обратились в газовую компанию с жалобами на странный вид квитанций за газ

Жители Майкопа решили , что им прислали фальшивые квитанции. Фото: gaz01.info

Жители Майкопа заподозрили, что стали жертвами масштабного обмана. В начале февраля абонентам местной газовой компании пришли квитанции на оплату коммунальных услуг, внешний вид которых заставил людей насторожиться. После большого количества заявлений от населения о поддельных платежных документах руководство ресурсоснабжающей организации выступило с опровержением - квитанции настоящие, просто немного изменился дизайн.

C января текущего года внесены некоторые изменения в квитанцию для оплаты за потребленный газ. Формат квитанции приводится в соответствие с требованиями, установленными для всех регионов РФ, - рассказал заместитель генерального директора по работе с населением "Газпром межрегионгаз Майкоп" Рустам Тхаркахо.

Новый дизайн квитанции был разработан в рамках единого подхода к формированию платёжного документа за газ. Точно такие же документы теперь получают абоненты всех региональных газовых компаний.

Также в газовой компании попросили население обратить внимание на изменившиеся реквизиты банковского счета. Это было заранее согласовано и не должно вызвать недоверие.