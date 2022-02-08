В аварии под Горячим Ключом погиб 20-летний мужчина

Смертельная авария произошла недалеко от Горячего Ключа. Фото: УГИБДД по Краснодарскому краю

Смертельное ДТП произошло на 1384-м км трассы М-4 "Дон" под Горячим Ключом. Как сообщили в Госавтоинспекции по Краснодарскому краю, водитель Volkswagen Polo нарушил правила дорожного движения.

По предварительным данным, водитель иномарки, перестраиваясь, не справился с управлением и врезался в припаркованный на дороге КамАЗ, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Краснодарскому краю.

Иномарка практически полностью залетала под полуприцеп. Невнимательность 20-летнего водителя легковушки стоила ему жизни, он погиб на месте. Проводится проверка, инспекторы устанавливают все детали трагедии.