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Происшествия8 февраля 2022 17:15

В аварии под Горячим Ключом погиб 20-летний мужчина

Смертельное ДТП произошло 8 февраля около 16:00
Евгения ХАЛИКОВА
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Смертельная авария произошла недалеко от Горячего Ключа. Фото: УГИБДД по Краснодарскому краю

Смертельная авария произошла недалеко от Горячего Ключа. Фото: УГИБДД по Краснодарскому краю

Смертельное ДТП произошло на 1384-м км трассы М-4 "Дон" под Горячим Ключом. Как сообщили в Госавтоинспекции по Краснодарскому краю, водитель Volkswagen Polo нарушил правила дорожного движения.

По предварительным данным, водитель иномарки, перестраиваясь, не справился с управлением и врезался в припаркованный на дороге КамАЗ, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Краснодарскому краю.

Иномарка практически полностью залетала под полуприцеп. Невнимательность 20-летнего водителя легковушки стоила ему жизни, он погиб на месте. Проводится проверка, инспекторы устанавливают все детали трагедии.