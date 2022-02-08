В Краснодаре от травм, полученных в автоаварии, скончалась помощница депутата Госдумы от ЛДПР

Юлия Газизова. Фото: krasnodar.ldpr.ru

В Краснодаре в медицинском учреждении от травм, полученных в ДТП, скончалась Юлия Газизова. Девушки была помощником депутата Госдумы ФС РФ от ЛДПР Юрия Напсо, а также являлась заместителем координатора регионального отделения партии по работе с молодежью. Как сообщили в УПД по г. Краснодару, автоавария произошла еще 4 февраля в 23.30.

- По предварительным данным, 39-летний водитель BMW двигался по улице Уральской со стороны Старокубанской в сторону улицы Лизы Чайкиной и напротив дома № 81 не выдержал безопасный боковой интервал и наехал на металлический столб дорожного знака. В результате аварии пострадали сам водитель и его 26-летняя пассажирка, которая впоследствии умерла в реанимации больницы, – сообщил начальник пресс-службы УМВД России по городу Краснодару Артем Коноваленко.

По словам очевидцев, из-за удара страшной силы иномарку буквально сплющило, автомобиль остался без крыши.

Юлия Газизова закончила КубГТУ в 2018 году и сразу после выпуска из вуза стала работать в краснодарском отделении партии ЛДПР. В 2019 была избрана в молодежный парламент при городской Думе Краснодара.