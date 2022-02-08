О памятниках Новороссийска можно узнать с помощью QR-кодов и NFC-меток

Информационные таблички с NFС-меткой и QR-кодом появились в Новороссийске. Фото: mger.ru

В Новороссийске самые известные памятники обзавелись интерактивными гидами. У монументов «Матрос с гранатой», «Самолет», «Малая земля» и «Цезарь Куников» появились специальные таблички с нанесенными на них QR- кодами и NFC-метками. Стоит на их навести мобильный телефон, как на экране гаджета появится вся информация о памятниках и краткая история города-героя. Инициатива принадлежит активистам местного отделения «Молодой гвардии».

- ИнфоТАБ — это перспективная технология получения информации не только о памятниках и культурных объектах, но и о спортивных площадках в легкой и интерактивной форме, — рассказал автор проекта инфоТАБ Герберт Алексанян.

Как говорят сами авторы идеи, инфоТАБ - уникальный проект, который пока не имеет аналогов в других регионах страны.