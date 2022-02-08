В Майкопе дважды за сутки прорвало тепломагистраль

Жители центра Майкопа остались без тепла. Фото: пресс-служба администрации Майкопа

В Майкопе рабочие устраняют крупный порыв на центральной тепломагистрали. Авария произошла 8 февраля на пересечении ул. Революции и ул. Железнодорожной и оставила без тепла шесть соцобъектов, 37 частных домов и 25 многоэтажек. В зону отключения попали примерно три тысячи человек. Как сообщили в администрации республиканского центра, причина в изношенности труб.

- По предварительным данным, в том же колодце на трубе горячего водоснабжения произошла разгерметизация старого сварочного шва. В настоящее время ведётся слив воды из системы, после чего будут проведены сварочные работы, - сообщил глава Майкопа Геннадий Митрофанов.

Власти города, а также руководители оперативных служб и жилищно-коммунального хозяйства находятся на месте аварии. Это уже вторая за сутки авария на городских сетях теплоснабжения. Первый порыв трубы горячего водоснабжения на этом же участке был 7 февраля. Над устранением аварии работают ремонтные бригады Филиала АТЭК «Майкопские тепловые сети».