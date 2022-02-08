В Сочи идет охота на жителей, самовольно подключившихся к централизованным сетям водоснабжения

В Сочи выявляют горожан, самовольно подключающихся к городским сетям. Фото: пресс-служба МУП "Водоканал Сочи".

В Сочи сотрудники муниципального «Водоканала» проводят рейды по выявлению граждан, незаконно подключившихся к городским сетям водоснабжения. Как сообщили в пресс-службе предприятия, инспекторы службы контроля использования ресурсов зафиксировали очередной факт в Центральном районе курорта.

- Собственник одного из частных домов самовольно провел водопровод в свое жилище. Он незаконно врезался в рядом пролегающие городские коммуникации. Причем точно так же он решил и проблему с отводом канализации, - рассказали в МУП «Водоканал Сочи»

Инспекторы составили протокол в отношении нарушителя. Хозяину частного дома придется заплатить штраф, устранить самовольную врезку и подключиться заново уже на законных условиях.