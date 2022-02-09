Годовалая девочка отравилась крысиным ядом на Кубани

В Успенском районе травили грызунов, а отравился ребенок. Фото: Евгения ГУСЕВА

В детское отделение районной больницы Армавира поступила пациентка, заставившая поволноваться даже опытных врачей. Дело в том, что годовалую малышку госпитализировали с отправлением крысиным ядом. Родители пытались избавиться от грызунов в частном доме, однако ребенок, по недосмотру взрослых, нашел и съел отраву.

- Семья девочки проживает в селе Коноково Успенского района. Едва врачи стабилизировали состояние девочки и исключили возможность осложнений, родители ребенка приняли решение покинуть лечебное учреждение и отказались от дальнейшей госпитализации, - рассказал «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Яд для мышей и грызунов, которым отравился ребенок, представляет собой массу темно-синего или красного цвета. Сейчас следователи выясняют, почему отрава оказалась в доступном для малышки месте.