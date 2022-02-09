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Происшествия8 февраля 2022 23:00

Нашли тело мужчины, пропавшего еще в конце года

Труп 29-летнего мужчины обнаружили в канале
Евгения ХАЛИКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В станице Полтавской полицейские выловили утопленника

В станице Полтавской полицейские выловили утопленника

Фото: Тимур ХАНОВ

В полицейский участок станицы Полтавской Красноармейского района обратились жители с жалобой, что в местном канале рядом с мусорным полигоном плавает нечто, похожее на человеческое тело. Прибывшая на место оперативная группа подтвердила эти догадки: в воде находился труп мужчины.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось предварительно установить личность. Полицейские предполагают, что им является 28-летний мужчина, приехавший в район из Республики Беларусь, - рассказал «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Известно, что пропал мужчина в конце декабря 2021 года. Как сообщили его знакомые в отделении полиции, он ушел 23 декабря в неизвестном направлении и больше не выходил на связь. Эксперты устанавливают обстоятельства смерти белоруса.