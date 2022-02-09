Узнали, где будут отключения света в Сочи 9 февраля 2022 года

В Сочи не будет света Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключения света в Сочи затронут все внутригородские районы курорта. Причина традиционна - плановый ремонт оборудования на электрооборудовании. В будущем это поможет обеспечить их бесперебойную работу.

В Адлерском районе 9 февраля не будет света на улицах: Турчинского, Первомайский тупик, Защитников Кавказа, 57-116, переулке Ореховый, Мичурина, Вознесенская, 47-53, расположенных в поселке Красная Поляна. Также под ограничения попадут села Высокое и Липники, здесь будут обесточены улицы Брянская, Афипская, Липецкая, Клубная, Орел-Изумруд, Петрозаводская, Лазурная Долина, Центральная, Верхнениколаевская, Заречная, Междуреченская, Мостовая, Суздальская, Черновицкая, Николаевская, Псебайская, Скальная, Фрунзе, Тульская и садовые товарищества «Юг», «Энергетиков», «Золотой гребешок», «Курортник-1», «Локомотив» и «Черноморец».

В Хостинском районе без благ цивилизации останутся обитатели улиц Бытха 36, 38, 40, Ворошиловская 1, 1/1, 4, Возрождения, 28 и Ясногорская.

В Центральном районе придется смириться с временными неудобствами проживающим на улицах Пасечная, Донская, Альпийская и переулке Теневом.

В Лазаревском районе энергетики отключат объекты, расположенные в поселке Тихоновка на улицах Сурикова, Скрябина, Лесная, а также на улице Армавирская в поселке Дагомыс.