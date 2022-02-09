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Общество9 февраля 2022 4:56

Что произошло за ночь 9 февраля в Краснодарском крае: Нашли тело мужчины, пропавшего еще в конце года

Что произошло за ночь 9 февраля в Краснодарском крае
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Что произошло за ночь 9 февраля 2022 года. Нашли тело мужчины, пропавшего еще в конце года. Труп 29-летнего мужчины обнаружили в канале.

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