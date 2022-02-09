Небо над Кубанью затянуло черными дождевыми тучами

Дождь ожидается в течение всего дня 9 февраля. Фото: yandex.ru/pogoda/maps

В Краснодар и край пришли дожди. В предгорных и горных районах пройдет снег. Непогода будет царить в регионе до 10 февраля. С 11-го и 12-го числа ожидается временное потепление перед очередными морозами.

- 9 февраля в регионе дождь, ночью и утром с мокрым снегом. Местами в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-23 м/с, - сообщили синоптики.

На Кубани также предупредили о том, что реки могут выйти из берегов, ожидаются подъёмы воды местами с превышением неблагоприятных отметок.

Температура воздуха по краю ночью +1...+6 градусов, днем +3...+8, в горах ночью +2...3, днем 0...+5, в Туапсинском районе днем воздух прогреется до 11 тепла.