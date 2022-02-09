Погода на 9 февраля 2022 года в Краснодаре: ветер усилится до 14 м/с

Резкое усиление ветра ожидается на Кубани. На пике его порывы будут достигать 14 м/с. Местных жителей уже попросили не оставлять машины под деревьями и рекламными щитами.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 9 февраля 2022 года в Краснодаре.

- В среду воздух прогреется до плюс шести градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По прогнозам метеорологов, температурные качели продолжатся на Кубани минимум до пятницы.