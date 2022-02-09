В Сочи произошел пожар в здании санатория

Огонь тушили почти час

В ночь на 9 февраля в сочинском санатории «Известия» произошел пожар. Огонь вспыхнул в двухэтажном здании здравницы.

- Сообщение о возгорании поступило в 00:02, пожар произошел на улице Ленина. Огонь охватил 40 квадратных метров. На тушение было подано три ствола «Дельта». Пожар ликвидировали в 00:52, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В ведомстве пояснили, что здание санатория, в котором произошло возгорание, не заселено. На территории находится несколько строений, пожар случился не в основном корпусе. Персонал эвакуировали в превентивных целях.