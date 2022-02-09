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Общество9 февраля 2022 6:01

Самая дорогая аренда квартиры в Краснодаре достигла 400 тысяч рублей в месяц

Кубанская столица вошла в тройку городов России с самым дорогим съемным жильем
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: ЦИАН

Фото: ЦИАН

Исследование провели эксперты ЦИАН. Они выбрали самые дорогие предложения по аренде квартир и составили рейтинг.

Городом с самым дорогим съемным жильем стал Благовещенск. Там квартиру сдают за 1,5 млн рублей в месяц.

Краснодар занял вторую строчку рейтинга. В кубанской столице предлагают трехкомнатную квартиру в аренду с брендовой мебелью за 400 тысяч рублей. Она находится в ЖК «Седьмой континент».

Третью строчку рейтинга самой дорогой аренды занял Новосибирск. Здесь можно найти съемную квартиру за 350 тысяч.