Самая дорогая аренда квартиры в Краснодаре достигла 400 тысяч рублей в месяц

Фото: ЦИАН

Исследование провели эксперты ЦИАН. Они выбрали самые дорогие предложения по аренде квартир и составили рейтинг.

Городом с самым дорогим съемным жильем стал Благовещенск. Там квартиру сдают за 1,5 млн рублей в месяц.

Краснодар занял вторую строчку рейтинга. В кубанской столице предлагают трехкомнатную квартиру в аренду с брендовой мебелью за 400 тысяч рублей. Она находится в ЖК «Седьмой континент».

Третью строчку рейтинга самой дорогой аренды занял Новосибирск. Здесь можно найти съемную квартиру за 350 тысяч.