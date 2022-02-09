В Сочи за две недели выявили 20 незаконных торговых точек

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В Сочи усиливают борьбу с незаконными торговыми точками. Их будут сносить. Работу планируют закончить до старта летнего курортного сезона.

- За последние две недели в центре города выявили двадцать нестационарных объектов торговли, работающих с нарушениями. Оснований для расторжения договора с арендаторами и сноса объектов достаточно. Некоторые за годы работы «выросли» в капитальные строения, - написал в Telegram-канале мэр города Алексей Копайгородский.

В мэрии наладят работу, чтобы аренда муниципальной земли приносила прибыль в бюджет города, а не только подрядчикам, а работники торговли были трудоустроены официально.