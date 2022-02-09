В двух районах Кубани подтопленными остаются пять населенных пунктов

Воду продолжают откачивать

В Краснодарском крае продолжают ликвидировать последствия после дождя и снегопада. От талых вод подтопленными остаются пять населенных пунктов.

- В Славянском муниципалитете вода стоит в 10 домах и 54 дворах районного центра, а также станицах Анастасиевская и Петровская. В пункте временного размещения находятся 16 человек, из них 5 детей, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В Красноармейском районе 12 дворов подтоплены в станице Полтавской и хуторе Трудобеликовский. В остальных районах последствия таяния снега ликвидировали.