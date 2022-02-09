Исторический квартал Краснодара очистят от аварийных построек до конца 2022 года

Фото: Александр Райко

В историческом квартале Краснодара наводят порядок. Зону планируют полностью освободить от аварийных построек. Три здания убрали в прошлом году, два – снесут до конца этого года.

- В 2021 году снесли три объекта по улице Красноармейской, 91 и 93. Ещё два строения под другими литерами по этим же адресам демонтируют до конца года, - отметили в мэрии.

После сноса аварийных зданий участок благоустроят в соответствии с концепцией исторического квартала. Напомним, что будущий культурный кластер находится в границах улиц Длинной, Красной, Пашковской и Красноармейской.