Кубань заняла первое место в стране по сокращению числа проблемных домов

Кубань вошла в топ-пять регионов, заняв первую позицию Фото из архива КП

Краснодарский край занял первое место в стране по сокращению числа проблемных домов. Так, в 2021 году в крае количество долгостроев сократилось на 74. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

На сегодняшний день в крае насчитывается 171 проблемный дом, внесенный в единый реестр.

- Рассчитываем до конца 2023 года полностью закрыть проблему обманутых дольщиков. На это сегодня предусмотрено более 14 миллиардов рублей - деньги, которые мы привлекаем по софинансированию. Но главное - это возможность вернуть людям их квартиры, - отметил губернатор Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что, несмотря на повышение цен на строительные материалы и ковидные ограничения, уровень достройки не понижается.

Кубань вошла в пятерку регионов, среди которых отмечены Московская область – достроено 53 дома, Нижегородская область - 37 домов, Ростовская - 26 домов, Башкортостан - 19 домов.