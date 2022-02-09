РНКБ зарегистрировал в мобильном приложении более 20 000 самозанятых клиентов

В декабре 2020 года в мобильном приложении РНКБ реализован сервис для самозанятых клиентов, где можно зарегистрироваться в данном статусе и вести бизнес онлайн. На сегодняшний день к этому сервису подключились более 20 тысяч клиентов банка.

Сервис банка РНКБ для самозанятых позволяет формировать чеки о доходах и отправлять их в ФНС, получать выставленный налоговой службой счет на оплату налога на профессиональную деятельность и оплачивать налог на профессиональную деятельность в приложении со счетов или карт клиента.

С 30 апреля 2021 года самозанятые граждане наравне с официально трудоустроенными получили возможность пользоваться действующими кредитными программами РНКБ – ипотека, кредиты наличными, автокредиты, кредитные карты, рефинансирование потребительских кредитов и пр. При этом для клиентов, которые подают данные о доходах от профессиональной деятельности через сервис РНКБ «Самозанятый», банк предлагает пониженную процентную ставку по всем кредитным программам.

На сегодняшний день банк выдал самозанятым кредиты на общую сумму более 2,2 млрд рублей, в том числе:

- по программам ипотечного кредитования – 871 млн руб. (39%);

- по программам автокредитования – 733 млн руб. (33%);

- по программам беззалогового потребительского кредитования "Кредит наличными" и "Рефинансирование потребительских кредитов" – 314 млн руб. (14%).

Кроме того, самозанятые граждане оформили в РНКБ более 50 тысяч кредитных карт с общим лимитом более 1 млрд рублей.

Напомним, для получения кредита в РНКБ самозанятым необходимо подать заявку в мобильном приложении или на сайте банка, дождаться одобрения и обратиться в офис для получения кредита.

При выдаче одобренного кредита нужно предоставить только паспорт и справку о состоянии доходов по налогу на профессиональный доход, которая бесплатно формируется в мобильном приложении РНКБ в течение нескольких минут.