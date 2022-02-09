На Кубани за сутки COVID-19 заболел 3021 человек

Количество заболевших за сутки на Кубани превысило 3 тысячи Фото из архива КП

В Краснодарском крае за сутки выявлен 3021 новый случай заболевания COVID-19. Среди пациентов насчитывается 364 ребенка. Самому младшему заболевшему меньше месяца, самому старшему - 94 года. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

В Краснодаре заболели 1525 человек, в Новороссийске – 339, в Геленджике – 101, в Туапсинском районе – 98, в Усть-Лабинском – 94, в Сочи – 90. В Выселковском муниципалитете 78 новых пациентов, в Тимашевском – 74, в Армавире – 68, в Ейском районе – 49, в Анапе – 46, в Тихорецком – 45, в Кореновском – 42, в Кавказском – 36, в Белоглинском – 33, в Крымском – 32. 29 новых случаев заболевания в Кущевском районе, 25 – в Павловском, по 24 - в Староминском и Северском, 23 - в Брюховецком, 21 - в Темрюкском, 20 - в Курганинском.

- В Абинском районе получено 18 положительных тестов, в Лабинском – 17, в Горячем Ключе – 14, в Динском – 12, в Славянском – 7, в Каневском – 6. По 5 заболевших – в Апшеронском, Новокубанском, Отрадненском и Щербиновском районах, 3 – в Красноармейском, по 2 - в Калининском, Ленинградском и Успенском, по 1 - в Тбилисском и Приморско-Ахтарском.

К аппаратам ИВЛ с осложнениями инфекции подключены 100 человек, 6 - на ЭКМО. За сутки в регионе скончались 13 пациентов.

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