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Общество9 февраля 2022 8:50

По 118 адресам откачали дождевую и талую воду в Краснодаре

Всего ликвидировано 23 тысячи кубометров воды
Светлана ОВДЕЙ
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В Краснодаре продолжает работать техника по откачке воды Фото: пресс-служба городской администрации

В Краснодаре продолжает работать техника по откачке воды Фото: пресс-служба городской администрации

23 тысячи кубометров дождевой и талой воды откачали в Краснодаре. Работы проведены по 118 адресам. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

С 28 января от жителей поступило 120 заявок. Большинство работ проведены в Прикубанском округе.

Уточняется, что подано еще 16 заявок. 14 единиц техники продолжают откачку по улицам Тенистой, Бульвару Строителей, Российской, Аральской, им. Жигуленко, Автомобильной, им. Ягодина, Троицкой, Тополиной, переулку им. Фелицына и Ангарском.

Напомним, в крае продолжает действовать штормовое предупреждение по непогоде. Дожди с градом и ураганный ветер прогнозируют до 10 февраля.