Двое полицейских стали фигурантами уголовного дела после побега задержанного в Краснодаре

Расследование продолжается Фото из архива КП

Уголовное дело в отношении двоих полицейских завели в Краснодаре. Их подозревают в халатности после побега задержанного, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Установлено, что в конце января 46-летнего мужчину из Волгоградской области, ранее находящегося в федеральном розыске, сотрудники доставили в дежурную часть. Полицейские, поместив его в помещение для задержанных, позже оставили без присмотра. Тогда мужчина пришел в комнату дежурного, где при помощи сообщника смог сбежать.

Разыскиваемый позже был задержан в Волгоградской области, где скрывался у родственников. Тем временем в отношении сотрудников полиции, допустивших побег, заведено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ. Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.