Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоОлимпиада 2022СочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоОлимпиада 2022СочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
+5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия9 февраля 2022 9:25

МЧС предупреждает о тревожных ливнях, обрушившихся на Краснодарский край

Каким районам Кубани готовиться к подтоплениям из-за сильных ливней
Евгения СОРОКА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Жителей Кубани предупреждают о серьезной непогоде.

Жителей Кубани предупреждают о серьезной непогоде.

Фото: Евгения ГУСЕВА

МЧС Кубани предупреждает жителей о непогоде. Из-за того, что Краснодарский край накрыл мощный циклон, в регионе идут дожди, местами - с мокрым снегом. Осадки не прекращаются вот уже полдня. Учитывая то, что в отдельных районах еще сохранились подтопления после резкого таяния снега, то новая стихия лишь приведет к ухудшению гидрологической обстановки. О чем и спешат предупредить спасатели.

- Подразделения Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю находятся в повышенной готовности, - сообщают в ведомстве. - В круглосуточном режиме продолжает функционировать межведомственный оперативный штаб.

При этом, как сообщают в краевом гидромете, внимание специалистов сейчас приковано к рекам Кубани, которые в любой момент могут выйти из берегов.

- Резкие подъемы уровней воды прогнозируются на юго-западных притоках реки Кубань в Горячем Ключе, а также в Северском, Крымском и Абинском районах, - уточняют в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Также опасных отметок может достигнуть уровень воды в реках юго-восточной территории края в Апшеронском районе и Черноморском побережье (Анапа, Геленджик, Новороссийск, Туапсинский район).