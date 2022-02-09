МЧС предупреждает о тревожных ливнях, обрушившихся на Краснодарский край

Жителей Кубани предупреждают о серьезной непогоде. Фото: Евгения ГУСЕВА

МЧС Кубани предупреждает жителей о непогоде. Из-за того, что Краснодарский край накрыл мощный циклон, в регионе идут дожди, местами - с мокрым снегом. Осадки не прекращаются вот уже полдня. Учитывая то, что в отдельных районах еще сохранились подтопления после резкого таяния снега, то новая стихия лишь приведет к ухудшению гидрологической обстановки. О чем и спешат предупредить спасатели.

- Подразделения Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю находятся в повышенной готовности, - сообщают в ведомстве. - В круглосуточном режиме продолжает функционировать межведомственный оперативный штаб.

При этом, как сообщают в краевом гидромете, внимание специалистов сейчас приковано к рекам Кубани, которые в любой момент могут выйти из берегов.

- Резкие подъемы уровней воды прогнозируются на юго-западных притоках реки Кубань в Горячем Ключе, а также в Северском, Крымском и Абинском районах, - уточняют в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Также опасных отметок может достигнуть уровень воды в реках юго-восточной территории края в Апшеронском районе и Черноморском побережье (Анапа, Геленджик, Новороссийск, Туапсинский район).