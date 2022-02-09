Суд оставил без изменений приговор бывшему полицейскому, сбившему школьницу в Краснодаре

Мужчину приговорили к 6 годам колонии и компенсации в 1,5 млн рублей Фото из архива КП

Суд оставил без изменений приговор бывшему полицейскому, насмерть сбившему школьницу в Краснодаре. Ранее его приговорили к 6 годам лишения свободы. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

ДТП произошло в сентябре 2020 года в станице Старокорсунской. Группа школьниц переходила дорогу, по которой в это время на скорости летела машина. Автомобиль снес 16-летнюю девочку, ее отбросило на несколько метров. Водитель скрылся с места ДТП. От полученных травм подросток скончалась до приезда медиков.

Уехав с места трагедии, мужчина пытался избавиться от машины на станции техобслуживания, где его и задержали.

- Советским районным судом ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также судом в пользу потерпевших в качестве компенсации морального вреда с Соловьева взыскано 1,5 миллиона рублей. Судебная коллегия не нашла оснований для смягчения приговора. Приговор вступил в законную силу, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.