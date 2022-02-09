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Здоровье9 февраля 2022 9:37

47 случаев заболевания «омикроном» за сутки выявили на Кубани

Количество заболевших коронавирусом в регионе превысило 3 тысячи
Светлана ОВДЕЙ
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47 случаев заболевания «омикроном» за сутки выявили на Кубани Фото из архива КП

47 случаев заболевания «омикроном» за сутки выявили на Кубани Фото из архива КП

47 случаев заболевания «омикроном» выявили за сутки в Краснодарском крае. На сегодняшний день на Кубани 198 пациентов с заражением новым штаммом коронавируса. Об этом сообщили в краевом Роспотребнадзоре.

Всего количество заболевших COVID-19 за сутки превысило 3 тысячи человек. Так, в регионе зарегистрирован 3021 новый пациент с коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе края.

Напомним, на Кубани продолжается вакцинация от COVID-19. В Краснодаре, например, привиты уже более 659 тысяч человек.