47 случаев заболевания «омикроном» за сутки выявили на Кубани Фото из архива КП

47 случаев заболевания «омикроном» выявили за сутки в Краснодарском крае. На сегодняшний день на Кубани 198 пациентов с заражением новым штаммом коронавируса. Об этом сообщили в краевом Роспотребнадзоре.

Всего количество заболевших COVID-19 за сутки превысило 3 тысячи человек. Так, в регионе зарегистрирован 3021 новый пациент с коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе края.

Напомним, на Кубани продолжается вакцинация от COVID-19. В Краснодаре, например, привиты уже более 659 тысяч человек.