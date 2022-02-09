Колл-центр для консультирования жителей по заболеваниям организован в Сочи Фото: sochi.ru

Колл-центр для консультирования жителей по заболеваниям организован в Сочи. Ответить на волнующие вопросы готовы около 20 врачей, задействованных в работе. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Специалисты разных направлений отвечают на вопросы, касающиеся заболеваний – дают рекомендации и рассказывают о схемах лечения.

Обратиться в колл-центр можно ежедневно с 8:00 до 20:00 по телефону +7 (862) 266-06-13.

- Граждане могут получить необходимые разъяснения о COVID-19, вызове врача на дом, оформлении больничного, вакцинации, наличии вакцин. Активно к работе Центра информационной поддержки подключились и специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики краевого минздрава, – отметил начальник управления социальной политики администрации города Александр Митников.

Помимо колл-центра, в Сочи продолжают работу горячие линии в поликлиниках по месту жительства и единый региональный номер 122.