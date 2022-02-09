Сотрудники Росгвардии задержали его и передали полиции Фото: Олег ЗОЛОТО

Мужчина угрожал администратору отеля пистолетом в Краснодаре. Сотрудники Росгвардии задержали буйного гражданина и передали полиции, сообщили в пресс-службе регионального органа.

Тревожная сигнализация и вызов правоохранителей сработали в отеле по улице Майкопской. Администратор заметил у входа незнакомую пару, устроившую ссору. На его просьбу успокоиться 32-летний мужчина достал предмет, похожий на пистолет, и начал угрожать им сотруднику.

Поведение мужчины говорило о том, что он пьян. Буйного гражданина, ранее судимого, задержали и передали полиции.